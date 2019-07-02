Добыча нефти в РФ в июне-19 на 5,5% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 0,8% выше июня-18 - ЦДУ ТЭК

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в июне 2019 года составила 45,65 млн тонн, что на 0,8% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, ее добыча в России снизилась на 5,5%.

В целом за период с января по июнь текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 277,86 млн тонн, что на 2,5% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за полугодие 2019 года повысился на 5,5% по сравнению с январем-июнем 2018 года, составив 122,12 млн тонн.

Объем добычи газа в России в июне составил 54,38 млрд куб. м, увеличившись на 1,7% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по июнь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года добыча газа выросла на 3,5% и составила 377,47 млрд куб. м.

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