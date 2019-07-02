Каракас объявил о нормализации дипотношений с Берлином

Венесуэльское правительство объявило о нормализации отношений с Германией, сообщил в ночь на вторник венесуэльский МИД.
"По итогам контактов с правительством ФРГ начался процесс нормализации дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Венесуэлы.
Решение принято по итогам встречи в Берлине между заместителем главы МИД Венесуэлы, отвечающим за отношения с Европой Иваном Хилем и директором отдела Латинской Америки и Карибского бассейна МИД ФРГ Мариан Шеграф.
"Таким образом началось восстановление каналов дипломатической связи с учетом принципа взаимоуважения и верховенства международного права", - подчеркивается в документе венесуэльского МИД.
В связи с этим президент Венесуэлы Николас Мадуро отозвал заявление от 6 марта, в котором он объявил персона нон-грата посла Германии в Каракасе, обосновав это решение тем, что он выполнял функции, не соответствующие зарубежному политическому представителю.
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