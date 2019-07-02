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Дальнее зарубежье 02.07.2019 10:14

Каракас объявил о нормализации дипотношений с Берлином

Венесуэльское правительство объявило о нормализации отношений с Германией, сообщил в ночь на вторник венесуэльский МИД.

"По итогам контактов с правительством ФРГ начался процесс нормализации дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Решение принято по итогам встречи в Берлине между заместителем главы МИД Венесуэлы, отвечающим за отношения с Европой Иваном Хилем и директором отдела Латинской Америки и Карибского бассейна МИД ФРГ Мариан Шеграф.

"Таким образом началось восстановление каналов дипломатической связи с учетом принципа взаимоуважения и верховенства международного права", - подчеркивается в документе венесуэльского МИД.

В связи с этим президент Венесуэлы Николас Мадуро отозвал заявление от 6 марта, в котором он объявил персона нон-грата посла Германии в Каракасе, обосновав это решение тем, что он выполнял функции, не соответствующие зарубежному политическому представителю.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ГЕРМАНИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]