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Это интересно 02.07.2019 10:23

Граждане Азербайджана могут посещать без виз 66 стран - Henley & Partners

Граждане Азербайджана без визы могут посещать 66 стран, отмечается в обновленном Индексе паспортов, составленном компанией Henley & Partners.

«Азербайджан в третьем квартале 2019 года занял 78-е место. В настоящее время граждане Азербайджана могут посещать без визы 66 стран. Если проанализировать показатели Азербайджана за последние 10 лет, то можно увидеть существенный прогресс. В 2009 году граждане Азербайджана могли посещать без визы всего 44 страны мира, 5 лет назад – 58 стран», - отмечает Henley & Partners.

В предыдущем квартале показатель Азербайджана был выше – 73-е место и 67 стран с безвизовым посещением.

«За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь граждане Азербайджана должны получать электронную визу вместо визы по прибытии (методология Индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, электронную визу – нет). В то же время держатели паспорта Азербайджана получили возможность оформлять визу по прибытии в Пакистане», - подчеркивает Henley & Partners.

Первое место в Индексе по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад также была на первой строчке, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран). Изменения в первых строчках Индекса вызваны в основном смягчением визовой политики Пакистана. В надежде привлечь туристов и стимулировать экономику Пакистан теперь предлагает визу по прибытии гражданам 50 стран, включая Финляндию, Швейцарию, Испанию и Мальту. Интересно, что это упрощение не распространяется ни на США, ни на Великобританию. Обе страны находятся на 6-м месте (183 стран) – это самая низкая позиция, которую они занимали с 2010 года.

А.Азизов

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Тэги: ВИЗЫ, СТРАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]