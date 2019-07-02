ГНФАР в I полугодии сократил продажу инвалюты на аукционах на 11%, в июне – на 10,4%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в июне 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $315,9 млн, отмечается в сообщении фонда.
Как сообщалось ранее, ГНФАР в мае 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $352,4 млн. Таким образом, в июне 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с маем сократился на 10,4%.
В целом, в первом полугодии 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $2 млрд 643,6 млн (спад на 11,1% по сравнению с январем-июнем прошлого года – ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).
А.Мамедов
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