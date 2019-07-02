Австралийский ЦБ снизил ставку по итогам второго заседания подряд, до рекордного минимума в 1%

Резервный банк Австралии (РБА) снизил ключевую процентную ставку по итогам второго заседания подряд, чтобы поддержать экономику страны на фоне ухудшения перспектив глобального экономического подъема.

Ставка была понижена до 1% годовых, что является рекордно низким уровнем, с 1,25%. В июне РБА уменьшил ставку впервые почти за три года - на 0,25 процентного пункта.

"Неопределенность, провоцируемая торговыми и технологическими спорами, негативно сказывается на объемах инвестиций, и это указывает на смещение баланса рисков в сторону снижения", - заявил глава RBA Филип Лоу.

По словам Лоу, Австралии требуется ускорение экономического подъема, чтобы поддержать рынок труда, а также подтолкнуть к росту зарплаты и вернуть инфляцию к целевому диапазону 2-3%.

Другие крупные мировые центробанки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Банк Японии, также заявляют о готовности смягчить политику, чтобы поддержать экономический подъем в условиях неопределенности, вызванной торговыми конфликтами.