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Финансы 02.07.2019 10:49

Австралийский ЦБ снизил ставку по итогам второго заседания подряд, до рекордного минимума в 1%

Резервный банк Австралии (РБА) снизил ключевую процентную ставку по итогам второго заседания подряд, чтобы поддержать экономику страны на фоне ухудшения перспектив глобального экономического подъема.

Ставка была понижена до 1% годовых, что является рекордно низким уровнем, с 1,25%. В июне РБА уменьшил ставку впервые почти за три года - на 0,25 процентного пункта.

"Неопределенность, провоцируемая торговыми и технологическими спорами, негативно сказывается на объемах инвестиций, и это указывает на смещение баланса рисков в сторону снижения", - заявил глава RBA Филип Лоу.

По словам Лоу, Австралии требуется ускорение экономического подъема, чтобы поддержать рынок труда, а также подтолкнуть к росту зарплаты и вернуть инфляцию к целевому диапазону 2-3%.

Другие крупные мировые центробанки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Банк Японии, также заявляют о готовности смягчить политику, чтобы поддержать экономический подъем в условиях неопределенности, вызванной торговыми конфликтами.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]