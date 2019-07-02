Азербайджан особое внимание уделяет производству боеприпасов – советник министра

Азербайджан в настоящее время основное внимание уделяет производству боеприпасов, заявил советник министра оборонной промышленности Азад Мамедов.

«В советское время на территории Азербайджана не было ни одного военного завода, да и гражданские в основном занимались не «железом», а ремонтом и производством электроники. После того как Азербайджан обрел независимость, указом президента было создано Министерство оборонной промышленности. С нуля построили патронный завод и предприятие по производству других боеприпасов», - сказал Мамедов российскому изданию «Военно-промышленный курьер» (ВПК).

Азербайджан впервые представил продукцию ОПК на V международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Москве.

Мамедов отметил, что в Москву привезли образцы стрелкового оружия – автоматы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, боеприпасы к стрелковому оружию и средствам ближнего боя, а также к легкой артиллерии.

«Образец управляемой авиационной бомбы калибра 250 килограммов – совместный проект с турецкой компанией, которая поставляет нам стабилизатор и управляемую головную часть. Впервые привезли произведенную в Азербайджане 30-мм автоматическую пушку – аналог советского орудия 2А42», - подчеркнул он.

У азербайджанских оружейников налажен тесный контакт с российским концерном «Калашников» – в павильоне можно увидеть произведенные по лицензии автоматы калибра 7,62, разработанные на базе АК-74М.

Издание отмечает, что интерес у специалистов вызвали две снайперские винтовки азербайджанского производства. Одна калибра 7,62 на 51 миллиметр с дальностью стрельбы тысяча метров. Ее серийно производят для силовых структур республики, предлагают и на экспорт. Вторая – полуавтоматическая винтовка под калибр 7,62 на 54 миллиметра сделана по заказу Министерства обороны Азербайджана.

«На форуме у азербайджанской делегации был напряженный график – на встречах с представителями российского ОПК обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества. Если говорить о перспективе, то в 2020 году в национальном павильоне, вероятно, появятся новые образцы стрелкового оружия и боеприпасов, над которыми сейчас идет работа», - подчеркивает ВПК.

А.Азизов