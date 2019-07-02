Гройсман рассчитывает остаться во главе правительства Украины, если его партия пройдет в Раду

Глава правительства Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность премьера в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады.

"У нас сегодня есть результаты, но для меня это является недостаточным, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными", - сказал Гройсман журналистам в ходе рабочего визита в Полтавскую область во вторник.

Гройсман также подчеркнул, что является "социальным премьером".