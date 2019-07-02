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СНГ 02.07.2019 13:40

Гройсман рассчитывает остаться во главе правительства Украины, если его партия пройдет в Раду

Глава правительства Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность премьера в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады.

"У нас сегодня есть результаты, но для меня это является недостаточным, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными", - сказал Гройсман журналистам в ходе рабочего визита в Полтавскую область во вторник.

Гройсман также подчеркнул, что является "социальным премьером".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]