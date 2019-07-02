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Дальнее зарубежье 02.07.2019 14:13

Эстония закупит у США автоматическое оружие на 75 млн евро

Государственный Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и американский производитель оружия Lewis Machine & Tool Company (LMT) заключили в Давенпорте рамочный договор о поставках автоматического стрелкового оружия производства завода LMT для Сил обороны Эстонии.

Как сообщил во вторник RKIK, Эстония согласно договору может в течение семи лет закупить автоматическое оружие и комплектующие изделия к нему на сумму 75 млн евро.

Первая поставка составит 16 тыс. автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм. Они прибудут в Эстонию в конце этого года для Скаутского батальона. Последующие партии поступят в 1-ю и 2-ю пехотные бригады и в вооруженное ополчение Кайтселийт (Kaitseliit).

В рамках договора будет закуплено оружие и для Департамента полиции и погранохраны, а также для учреждений министерства юстиции.

RKIK объявил конкурс о закупке автоматического оружия в июне 2017 года. В конкурсе участвовали 14 государств. Его результаты оспорила компания Sig Sauer, которая после проигрыша в суде в мае нынешнего года отказалась от спора.

LMT создана в начале 1980-х годов, поставляет прежде всего стрелковое оружие как для вооруженных сил, так и для силовых структур США. Оно поставляется также для спецчасти SAS Великобритании, армии Новой Зеландии, ряда стран НАТО.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ОРУЖИЕ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]