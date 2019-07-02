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Дальнее зарубежье 02.07.2019 15:12

Встреча Трампа и Ким Чен Ына ознаменовала конец вражды между США и КНДР, считает Мун Чжэ Ин

США и КНДР встречей президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына фактически объявили о прекращении своих враждебных отношений, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления на заседании кабинета министров.

По его словам, которые приводит агентство "Ренхап", хотя два лидера не подписали ни одного документа, их действия были равносильны "фактическому объявлению о прекращении враждебных отношений и начале полноценной мирной эры".

Ранее в воскресенье Трамп и Ким Чен Ын провели встречу один на один в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи. Они также кратко встретились с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Таким образом, произошла первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, КНДР и Южной Кореи.

Встреча прошла на южнокорейской территории, однако перед ней Трамп по приглашению Ким Чен Ына перешел на северокорейскую часть. Там он попозировал для фотографов вместе с Ким Чен Ыном.

До Трампа ни один президент США не бывал на территории КНДР.

Встреча прошла на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации между США и Северной Кореей после срыва второго саммита между Трампом и Ким Чен Ыном в феврале.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]