США решительно осуждают теракт в Кабуле - Белый дом

Администрация президента США выступила с заявлением по поводу террористической атаки в столице Афганистана.
"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают сегодняшнее отвратительное террористическое нападение, совершенное движением "Талибан" , в результате которого были убиты и тяжело ранены афганские гражданские лица и сотрудники служб безопасности", - говорится в сообщении Белого дома.
"Это наглое нападение демонстрирует бездушное пренебрежение талибов к своим афганским собратьям, которые неоднократно заявляли о настоятельной необходимости поиска мирного урегулирования конфликта", - следует из заявления.
По меньшей мере, 34 человека стали жертвами теракта в понедельник в Кабуле.
По данным МВД страны, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени (08:25).
Теракт в Кабуле произошел спустя два дня после того, как "Талибан" и США начали новый раунд переговоров.
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