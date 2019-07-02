Апелляционный суд в Тбилиси отказал в аресте депутата Мелия, обвиняемого в организации и участии в беспорядках

Тбилисский апелляционный суд во вторник оставил в силе решение суда низшей инстанции о мере пресечения обвиняемому в организации беспорядков 20 июня грузинскому парламентарию Никанору Мелия, ареста которого добивается прокуратура страны.
27 июня Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайства прокуратуры об аресте Мелия. Суд отпустил оппозиционного депутата под залог в размере 30 тыс. лари (около $10,5 тыс.) и фактический домашний арест, так как депутат, по решению судьи, не имеет права покидать свой дом без разрешения прокуратуры и делать публичные заявления.
По решению апелляционного суда, Мелия на руку наденут браслет, фиксирующий его передвижение.
Рассмотрение дела Мелия по существу должно состояться в Тбилисском городском суде 16 августа.
На минувшей неделе парламент временно лишил Мелия депутатской неприкосновенности, чтобы прокуратура смогла начать против него уголовное преследование.
Как сообщалось, депутат от оппозиционного "Единого национального движения" Мелия обвиняется в организации и участии в беспорядках в Тбилиси 20 июня, когда большая толпа участников акции вместе с парламентарием пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента.
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