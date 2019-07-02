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СНГ 02.07.2019 14:45

Минск ожидает обсуждения Путиным и Лукашенко углубления интеграции на июльском форуме регионов России и Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут предметно обсудить предложения двусторонней рабочей группы по углублению интеграции в рамках форума регионов двух стран 16-18 июля в Санкт-Петербурге, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Заканчивается отработка мероприятий самой программы и пояснительной записки, которая будет обозначать контуры тех дорожных карт, которые должны быть готовы примерно к 1 ноября", - сказал Крутой во вторник журналистам.

"Я думаю, что на уровне президентов первое предметное обсуждение состоится в Петербурге в рамках форума регионов 16-18 июля. Я думаю, что коллеги уже будут готовы по блокам доложить текущую ситуацию", - добавил министр.

По его словам, в настоящее время продолжается работа созданных двумя странами групп. "Проводим периодически по согласованному графику заседания, заслушиваем по отраслевым блокам нашим коллег", - отметил Крутой.

Отвечая на вопрос о количестве "дорожных карт" по углублению интеграции, министр сообщил, что их будет порядка 10 по всем ключевым отраслевым направлениям. "Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, таможня, налоги, финансы - примерно такие блоки", - уточнил министр.

Крутой также отметил, что глобальных несогласованных вопросов на сегодняшний день на уровне экспертов нет. "Есть тяжелые темы, о которых вы прекрасно знаете, которые остаются на уровне президентов. Задача экспертов сейчас максимально отработать формулировки с учетом интересов двух стран", - добавил глава Минэкономики.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]