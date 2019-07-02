Минск ожидает обсуждения Путиным и Лукашенко углубления интеграции на июльском форуме регионов России и Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут предметно обсудить предложения двусторонней рабочей группы по углублению интеграции в рамках форума регионов двух стран 16-18 июля в Санкт-Петербурге, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Заканчивается отработка мероприятий самой программы и пояснительной записки, которая будет обозначать контуры тех дорожных карт, которые должны быть готовы примерно к 1 ноября", - сказал Крутой во вторник журналистам.

"Я думаю, что на уровне президентов первое предметное обсуждение состоится в Петербурге в рамках форума регионов 16-18 июля. Я думаю, что коллеги уже будут готовы по блокам доложить текущую ситуацию", - добавил министр.

По его словам, в настоящее время продолжается работа созданных двумя странами групп. "Проводим периодически по согласованному графику заседания, заслушиваем по отраслевым блокам нашим коллег", - отметил Крутой.

Отвечая на вопрос о количестве "дорожных карт" по углублению интеграции, министр сообщил, что их будет порядка 10 по всем ключевым отраслевым направлениям. "Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, таможня, налоги, финансы - примерно такие блоки", - уточнил министр.

Крутой также отметил, что глобальных несогласованных вопросов на сегодняшний день на уровне экспертов нет. "Есть тяжелые темы, о которых вы прекрасно знаете, которые остаются на уровне президентов. Задача экспертов сейчас максимально отработать формулировки с учетом интересов двух стран", - добавил глава Минэкономики.