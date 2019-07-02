Зеленский вновь просит Раду уволить генпрокурора и главу МИД

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко, уволить министра иностранных дел Павла Климкина и назначить на эту должность Вадима Пристайко.
Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, соответствующее письмо к парламенту президент направил 1 июля.
"Прошу неотложно рассмотреть данные вопросы", - сказано в письме.
В парламенте в настоящее время есть три представления, внесенные Зеленским: о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины.
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