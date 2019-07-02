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СНГ 02.07.2019 15:03

Зеленский вновь просит Раду уволить генпрокурора и главу МИД

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко, уволить министра иностранных дел Павла Климкина и назначить на эту должность Вадима Пристайко.

Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, соответствующее письмо к парламенту президент направил 1 июля.

"Прошу неотложно рассмотреть данные вопросы", - сказано в письме.

В парламенте в настоящее время есть три представления, внесенные Зеленским: о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, РАДА, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]