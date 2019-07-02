Японская корпорация Chiyoda не вошла в консорциум по строительству завода "Арктик СПГ 2", сказал журналистам председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.
"В состав подрядчиков - уже поезд ушел, мы подписали контракт 20 мая, и там определенный состав участников, Chiyoda там нет", - сообщил он.
Chiyoda в альянсе с Technip и JGC строили завод "Ямал СПГ" на условиях ЕРС.
Как сообщалось, 20 мая ООО "Арктик СПГ 2" и компания TechnipFMC подписали контракт на проектирование, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природного газа мощностью 19,8 млн тонн в год в рамках проекта "Арктик СПГ 2". Контракт предусматривает запуск первой очереди проекта в 2023 году.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. На конец 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1,138 трлн куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1,978 трлн куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.
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