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ТЭК 02.07.2019 13:32

Японская Chiyoda не вошла в консорциум по строительству "Арктик СПГ 2"

Японская корпорация Chiyoda не вошла в консорциум по строительству завода "Арктик СПГ 2", сказал журналистам председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"В состав подрядчиков - уже поезд ушел, мы подписали контракт 20 мая, и там определенный состав участников, Chiyoda там нет", - сообщил он.

Chiyoda в альянсе с Technip и JGC строили завод "Ямал СПГ" на условиях ЕРС.

Как сообщалось, 20 мая ООО "Арктик СПГ 2" и компания TechnipFMC подписали контракт на проектирование, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природного газа мощностью 19,8 млн тонн в год в рамках проекта "Арктик СПГ 2". Контракт предусматривает запуск первой очереди проекта в 2023 году.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. На конец 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1,138 трлн куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1,978 трлн куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.

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Тэги: РОССИЯ, НОВАТЭК, СПГ, КОНСОРЦИУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]