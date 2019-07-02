Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре планирует в 2020-2021гг подготовить генеральные планы 16 городов Азербайджана, заявил председатель госкомитета Самир Нуриев.

«В настоящее время ожидают утверждения генеральные планы трех городов (Агджабеди, Билясувар и Гекчай – ИФ). Мы думаем, что они будут утверждены в ближайшее время. Кроме того мы начали подготовку генеральных планов еще 7 городов (Баку, Дашкесан, Кюрдемир, Саатлы, Сабирабад, Шабран и Тертер – ИФ). В следующие два года мы начнем подготовку генпланов еще 9 городов», - заявил Нуриев журналистам во вторник.

Согласно законодательству, Генеральный план определяет и регулирует типы использования территорий города с точки зрения градостроительства. Он является основным документом к руководству для всех структур, участвующих в развитии города, в их деятельности на протяжении последующих 20 лет.

А.Мамедов