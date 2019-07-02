МИД Китая осудил иностранное вмешательство в дела Гонконга

Китай не приемлет попыток иностранных сил вмешаться в ситуацию в Гонконге, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.
"Мы сожалеем и решительно осуждаем серьезное вмешательство одной страны, имеющей отношение к этому вопросу, в дела Гонконга и во внутренние дела Китая", - сказал он на брифинге.
По его словам, Китай призывает эту страну вести себя осторожно и не поддерживать те силы, которые действуют путем насилия и нарушают законы.
В свою очередь западные СМИ напоминают, что накануне президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты в Гонконге, заявив, что протестующие желают демократии, в то время как некоторые правительства ее не жалуют.
На брифинге во вторник Гэн Шуану также задали вопрос, обсуждали ли председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп проблему Гонконга на встрече на саммите G20 в Осаке. В ответ, отмечают СМИ, Гэн Шуан отослал к предыдущим заявлениям китайских властей об этой встрече, где не содержится указаний на обсуждение лидерами двух стран Гонконга.
Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации были приурочены к годовщине возвращения Гонконга в лоно родины - передаче управления территорией от Великобритании Китаю.
Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".
В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.
В ночь на вторник по местному времени полиция Гонконга восстановила контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее штурмом заняли участники протестов.
Стражи порядка, применив слезоточивый газ и дубинки, вывели из здания всех протестующих, которые нанесли значительный материальный ущерб парламенту: поломана мебель и оргтехника, стены расписаны граффити.
Утром во вторник в Гонконге наблюдается затишье.
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