Лукашенко предложил президенту Армении использовать потенциал Белоруссии для развития экономики

В отношениях Минска и Еревана нет закрытых тем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече в Минске с армянским коллегой Арменом Саркисяном.

"Для нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери", - сказал, как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко.

Он пригласил Саркисяна задержаться еще на некоторое время в Белоруссии. "Вы, действительно, не торопитесь обратно. Посмотрите то, что вас интересует с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Вы как человек толковый, умный, образованный, более того, практичный знаете, что посмотреть и что важно и полезно для Армении", - отметил Лукашенко.

"У нас сложились очень хорошие, теплые отношения со многими представителями Армении, в том числе и частного бизнеса. Вы знаете их, моих друзей в Армении, которые инвестируют в Беларусь. Я очень благодарен", - продолжил президент.

Вместе с тем он напомнил о требовании для всех, кто намерен вести бизнес в Белоруссии. "У меня одно правило: дружба дружбой, а государство - это все отдельно. Моя служба с этим связана быть не должна. Когда ко мне обратились за разрешением на поставку каких-то товаров, особенно чувствительных для Беларуси, я сразу сказал: общие принципы. Приходишь в Беларусь, открываешь предприятие, создаешь рабочие места, инвестируешь - поставляй, пожалуйста, сырье", - сказал глава государства.

"Мы уже притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества, основой которого является создание совместных предприятий. Мы готовы идти этим путем", - резюмировал Лукашенко.