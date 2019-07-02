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Дальнее зарубежье 02.07.2019 16:13

Власти Ирака обязали шиитское ополчение войти в состав регулярной армии

Премьер Ирака Адель Абдель Махди издал указ об упразднении шиитских отрядов ополчения и слиянии их с регулярными вооруженными силами страны, сообщили во вторник СМИ страны.

Речь идет о Хашд аль-Шааби или Народных мобилизационных силах - шиитской коалиции добровольческих формирований, созданной в июне 2014 года как народное ополчение для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Указ премьера обязывает все шиитские военизированные отряды, действующие на территории страны, разорвать любые отношения с политическими силами и присоединиться к национальной армии.

Ополченцы отныне должны теперь подчиняться тем же правилам, что и бойцы регулярной армии.

Те же формирования, которые продолжат открыто или тайно действовать под командованием Народных мобилизационных сил, будут считаться вне закона, подчеркнул Махди.

Иракские СМИ отмечают, что данный указ премьера призван лишить влияния поддерживаемые Ираном военизированные формирования в Ираке.

Ранее официальные лица США заявляли, что Иран планируют тайные атаки против целей на Ближнем Востоке через шиитские группы ополчения в Ираке и хуситов в Йемене.

В мае американская администрация решила отозвать персонал посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле. Кроме того, по данным зарубежных СМИ, рассматривался вопрос об эвакуации из Ирака сотрудников американских компаний.

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Тэги: ИРАК, ШИИТЫ, ОПОЛЧЕНИЕ, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]