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ТЭК 02.07.2019 14:07

Новак призвал страны не-ОПЕК присоединиться к решению ОПЕК о продлении сделки еще на 9 месяцев

Глава Минэнерго России Александр Новак призвал страны, не входящие в ОПЕК, присоединится к решению ОПЕК о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев.

"Сегодня важно определить вектор, по которому будет развиваться наша кооперация. Считаю, что в текущих условиях крайне важно послать сигнал рынку о готовности действовать решительно и адекватно отвечать конъюнктуре", - сказал он, открывая заседание министров стран ОПЕК и не-ОПЕК.

"Я призываю все страны не-ОПЕК присоединиться к решению ОПЕК о продлении соглашения на 9 месяцев", - отметил министр.

Новак также выразил надежду на согласование долгосрочной Хартии о сотрудничестве стран ОПЕК и не-ОПЕК. "Я рассчитываю, что сегодня нам удастся прийти к общему знаменателю по дальнейшему сотрудничеству. Хартия стран ОПЕК и не-ОПЕК должна стать фундаментом нашей кооперации", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]