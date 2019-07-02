Новак призвал страны не-ОПЕК присоединиться к решению ОПЕК о продлении сделки еще на 9 месяцев

Глава Минэнерго России Александр Новак призвал страны, не входящие в ОПЕК, присоединится к решению ОПЕК о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев.

"Сегодня важно определить вектор, по которому будет развиваться наша кооперация. Считаю, что в текущих условиях крайне важно послать сигнал рынку о готовности действовать решительно и адекватно отвечать конъюнктуре", - сказал он, открывая заседание министров стран ОПЕК и не-ОПЕК.

"Я призываю все страны не-ОПЕК присоединиться к решению ОПЕК о продлении соглашения на 9 месяцев", - отметил министр.

Новак также выразил надежду на согласование долгосрочной Хартии о сотрудничестве стран ОПЕК и не-ОПЕК. "Я рассчитываю, что сегодня нам удастся прийти к общему знаменателю по дальнейшему сотрудничеству. Хартия стран ОПЕК и не-ОПЕК должна стать фундаментом нашей кооперации", - добавил он.