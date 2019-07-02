Украина в I полугодии увеличила транзит газа на 6,1%

Украина в январе-июне 2019 года увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 6,1% по сравнению с показателем первого полугодия 2018 года - до 45 млрд 79,3 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через страну в Европу за шесть месяцев составил 43,564 млрд куб. м (рост на 6,4%), в Молдавию - 1 млрд 515,3 млн куб. м (снижение на 1,6%).
В июне транзит газа снизился на 1,9% к уровню июня прошлого года - до 7 млрд 451,4 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 293,3 млн куб. м (снижение на2,1%), Молдавию - 158 млн куб. м (рост на 5,5%).
Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою ГТС на 7,1% - до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (снижение на 7,6%), Молдавию - 2 млрд 939,8 млн куб. м (рост на 8,6%).
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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