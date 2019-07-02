Пашинян приветствовал работу филиала МГУ в Армении, подчеркнул важность русского языка в республике

Филиал МГУ им. Ломоносова в Армении способствует распространению русского языка, который имеет большое значение для республики, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.
"Я говорил, что граждане Армении должны знать несколько иностранных языков. И русский язык имеет важное и особое значение в этом ряду. Я рад, что (...) МГУ в Армении не только дает нам возможность приобщаться к огромному опыту, но и становится новой площадкой для развития и распространения русского языка в Армении", - сказал Пашинян на церемонии вручения дипломов первым выпускникам ереванского филиала Московского университета.
По его словам, выпускники ереванского филиала также являются участниками происходящих в стране изменений.
"Вы будете вносить свой вклад в развитие Армении, в развитие армяно-российских отношений, которые как имели, так и имеют, и будут иметь стратегическое значение для Армении", - отметил Пашинян.
Церемонии вручения дипломов приняли участи ректор МГУ Виктор Садовничий, посол России в Армении Сергей Копыркин.
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