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Регион 02.07.2019 16:29

Пашинян приветствовал работу филиала МГУ в Армении, подчеркнул важность русского языка в республике

Филиал МГУ им. Ломоносова в Армении способствует распространению русского языка, который имеет большое значение для республики, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Я говорил, что граждане Армении должны знать несколько иностранных языков. И русский язык имеет важное и особое значение в этом ряду. Я рад, что (...) МГУ в Армении не только дает нам возможность приобщаться к огромному опыту, но и становится новой площадкой для развития и распространения русского языка в Армении", - сказал Пашинян на церемонии вручения дипломов первым выпускникам ереванского филиала Московского университета.

По его словам, выпускники ереванского филиала также являются участниками происходящих в стране изменений.

"Вы будете вносить свой вклад в развитие Армении, в развитие армяно-российских отношений, которые как имели, так и имеют, и будут иметь стратегическое значение для Армении", - отметил Пашинян.

Церемонии вручения дипломов приняли участи ректор МГУ Виктор Садовничий, посол России в Армении Сергей Копыркин.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, МГУ, ФИЛИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]