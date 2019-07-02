КНР снимет ограничения для иностранцев на владение местными финкомпаниями на год раньше - Ли Кэцян

Власти Китая, планирующие открывать финансовые рынки страны для зарубежных инвесторов, намерены ускорить принятие соответствующих мер, чтобы улучшить возможности для привлечения бизнеса и инвестиций.
Китай снимет ограничения для иностранного бизнеса, разрешив ему 100%-ное владение компаниями, занимающимися операциями с ценными бумагами, фьючерсной торговлей, а также компаниями сферы страхования жизни, в 2020 году - на год раньше, чем планировалось, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе проходящего в Даляне Всемирного экономического форума.
Он также отметил, что Китай продолжит принимать меры для улучшения деловой среды для различных компаний, в том числе в сфере услуг, где также планируется смягчение ограничений.
"Темпы повышения нашей открытости будут ускорены", - заявил Ли Кэцян.
В своем выступлении он не затрагивал напрямую тему торгового спора Вашингтона и Пекина, однако отметил, что китайская экономика сталкивается с понижательным давлением в связи с неопределенностью относительно зарубежных событий, а также ослаблением внутренних инвестиций.
В прошлом году китайские власти разрешили иностранным инвесторам приобретать контрольные доли в местных финансовых компаниях, пообещав полностью снять ограничения для сектора к 2021 году, пишет The Wall Street Journal.
Желание Китая показать свою открытость для внешнего мира в данный момент читается как сигнал о том, что раньше Пекин "был более склонен к конфронтации", говорит профессор Школы финансов Народного банка КНР в университете Цинхуа Чжу Нин.
Он отмечает, что зарубежным финкомпаниям потребуется время на получение в Китае разрешений на ведение бизнеса и соответствующих лицензий.
По словам Ли Кэцяна, власти Китая намерены одинаково относиться к государственным, частным и зарубежным компаниям - все должны иметь одинаковую налоговую нагрузку и одинаковые возможности в плане защиты интеллектуальной собственности.
В минувшие выходные китайские власти объявили о смягчении ограничений для инвестиций иностранных компаний в ряд секторов. Так, зарубежные компании смогут заниматься разведкой и добычей нефти и газа в Китае без создания СП с местной компанией. Кроме того, им будет разрешено владеть кинотеатрами, инвестировать в некоторые горнодобывающие СП и владеть свыше 50% компаний, предоставляющих некоторые виды телекоммуникационных услуг.
В то же время 40 секторов китайской экономики остаются полностью или частично закрытыми для иностранных компаний, в том числе добыча редкоземельных металлов.
Алиев и Лукашенко заявили о намерении укреплять азербайджано-белорусское сотрудничество
Армения на оккупированных территориях Азербайджана уничтожила памятники истории и архитектуры – I вице-президент Азербайджана
Азербайджан особое внимание уделяет производству боеприпасов – советник министра
Ведомства и нефтяные компании широко обсуждали продление сделки ОПЕК+, но РФ выполнит взятые обязательства - Новак
ТЕКСТ: Хартия сотрудничества стран-производителей нефти
Следующее заседание JMMC будет в сентябре в Абу-Даби в рамках Мирового нефтяного конгресса
Российские курорты получат часть туристов, отказавшихся от Грузии - Ростуризм
NASA запустило новейший космический корабль Orion для испытания системы аварийного спасения
Тбилиси и Прага вошли в пятерку самых популярных зарубежных направлений полетов россиян
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ИВ Геранбоя отбирает подрядчика на строительство жилого дома
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
При организационной поддержке «Norm Sement» состоялась первая в стране Международная конференция по бетонным технологиям
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США