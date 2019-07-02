Новый премьер Молдавии совершила первый зарубежный визит в Румынию

Правительства Молдавии и Румынии активизируют сотрудничество с целью европейской интеграции Кишинева, заявили на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Бухаресте встречи премьер-министры двух стран Майя Санду и Виорика Дэнчилэ.

Премьер-министр Молдавии, которая находится во вторник в Румынии с первым зарубежным визитом, подчеркнула, что "Молдавия нуждается в поддержке и опыте Румынии в области консолидации возможностей центральной и местной публичной администрации".

"В рамках своего стратегического партнерства Молдавия и Румыния будут синхронизировать свои действия с целью евроинтеграции Молдавии. Мы договорились о намерении углубить институциональное сотрудничество в различных областях", - сказала Санду.

По ее словам, стороны договорились продолжить практику совместных заседаний правительств.

Последнее по временм совместное заседание правительств двух стран состоялось в румынском городе Констанца в ноябре 2018 года.

Премьер Румынии заявила, что ее правительство готово к сотрудничеству с новым молдавским кабинетом. По ее словам, Румыния хочет, чтобы "ЕС больше участвовал в процессе европейской интеграции Молдавии, чтобы этот путь стал необратимым", поэтому готова поддержать разблокирование финансовой помощи Евросоюза Кишиневу.