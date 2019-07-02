НДС и налог на прибыль обеспечили 63,5% поступлений в госбюджет Азербайджана за 5 месяцев по линии Минналогов

Проведенные в Азербайджане налоговые реформы привели к росту поступлений от ненефтяного сектора, отмечает министерство налогов.
Согласно сообщению Минналогов, в январе-мае 2019 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 3 млрд 139,3 млн манатов, что на 8,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
При этом доля НДС в общих налоговых поступлениях увеличилась с 24,9% до 25,3%, акцизов – с 7,1% до 7,4%, налога на прибыль – с 36,4% до 38,2%.
Таким образом, НДС и налог на прибыль сформировали 63,5% всех налоговых сборов за 5 месяцев 2019 года.
«Рост поступлений по НДС составил 18,3% (в сравнении с январем-маем 2018г – ИФ), налога на прибыль – 33,7%, налога на имущество – 13,3%, госпошлин – 63,2%, прочих поступлений – 45,15%, налога на недра – 18%, акцизов – 4,6 раза», - говорится в сообщении.
План по налоговым перечислениям в госбюджет за пять месяцев Минналогов выполнило на 110,1%. В целом, план для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2019 год составляет 7 млрд 316 млн манатов.
А.Мамедов
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