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Финансы 02.07.2019 14:18

НДС и налог на прибыль обеспечили 63,5% поступлений в госбюджет Азербайджана за 5 месяцев по линии Минналогов

Проведенные в Азербайджане налоговые реформы привели к росту поступлений от ненефтяного сектора, отмечает министерство налогов.

Согласно сообщению Минналогов, в январе-мае 2019 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 3 млрд 139,3 млн манатов, что на 8,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом доля НДС в общих налоговых поступлениях увеличилась с 24,9% до 25,3%, акцизов – с 7,1% до 7,4%, налога на прибыль – с 36,4% до 38,2%.

Таким образом, НДС и налог на прибыль сформировали 63,5% всех налоговых сборов за 5 месяцев 2019 года.

«Рост поступлений по НДС составил 18,3% (в сравнении с январем-маем 2018г – ИФ), налога на прибыль – 33,7%, налога на имущество – 13,3%, госпошлин – 63,2%, прочих поступлений – 45,15%, налога на недра – 18%, акцизов – 4,6 раза», - говорится в сообщении.

План по налоговым перечислениям в госбюджет за пять месяцев Минналогов выполнило на 110,1%. В целом, план для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2019 год составляет 7 млрд 316 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: НАЛОГИ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]