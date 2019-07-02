Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.027 GBR   2.1484 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.62 Brent 65.06 0.32

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.07.2019 14:21

Страны не-ОПЕК одобрили долгосрочную Хартию сотрудничества и присоединились к продлению сделки на 9 месяцев

Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, одобрили долгосрочную Хартию о сотрудничестве, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Хартия должна стать фундаментом нашей будущей кооперации", - отметил он.

Новак предложил делегатам ОПЕК+ проголосовать за ее принятие путем поднятия рук. Она была принята единогласно.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих также сообщил, что страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки на 9 месяцев. "Продление соглашение на 9 месяцев согласовано и физически подписана Хартия всеми 24 странами ОПЕК+", - сказал он.

"Все согласились на это (продление - ИФ)", - добавил аль Фалих.

Накануне страны ОПЕК одобрили продление сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев - до конца марта 2019 года. При этом условия сделки пока остаются неизменными - страны ОПЕК должны сохранять ограничения по производству нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки ниже относительно октября 2018 года. Страны не-ОПЕК должны сохранить ограничения по добыче на уровне 400 тыс. баррелей.

Между тем, совещание стран ОПЕК и не-ОПЕК еще не завершилось. На текущий момент идет заседание в узком составе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, СДЕЛКА, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


Новак: все страны мониторингового комитета ОПЕК+ за продление сделки на 9 месяцев при тех же квотах Для продления сделки ОПЕК+ требуются решения других стран, помимо РФ и Саудовской Аравии - Песков Время для решения о продлении сделки ОПЕК+ еще есть - Новак Декларация о совместной работе ОПЕК+ может быть рассмотрена в апреле - Новак Россия приехала договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти - Новак Выходить из соглашения ОПЕК+ надо плавно и вовремя - Алекперов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]