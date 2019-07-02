Страны не-ОПЕК одобрили долгосрочную Хартию сотрудничества и присоединились к продлению сделки на 9 месяцев

Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, одобрили долгосрочную Хартию о сотрудничестве, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Хартия должна стать фундаментом нашей будущей кооперации", - отметил он.
Новак предложил делегатам ОПЕК+ проголосовать за ее принятие путем поднятия рук. Она была принята единогласно.
Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих также сообщил, что страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки на 9 месяцев. "Продление соглашение на 9 месяцев согласовано и физически подписана Хартия всеми 24 странами ОПЕК+", - сказал он.
"Все согласились на это (продление - ИФ)", - добавил аль Фалих.
Накануне страны ОПЕК одобрили продление сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев - до конца марта 2019 года. При этом условия сделки пока остаются неизменными - страны ОПЕК должны сохранять ограничения по производству нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки ниже относительно октября 2018 года. Страны не-ОПЕК должны сохранить ограничения по добыче на уровне 400 тыс. баррелей.
Между тем, совещание стран ОПЕК и не-ОПЕК еще не завершилось. На текущий момент идет заседание в узком составе.
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