Saudi Aramco возобновляет подготовку к проведению IPO - СМИ

Саудовская Аравия возобновляет подготовку к проведению IPO государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, Saudi Aramco уже провела переговоры с группой инвестбанков, обсудив их потенциальные роли в размещении акций.
Детальное обсуждение подготовки к IPO ускорится позднее в этом году или в начале следующего года, отмечают источники.
Saudi Aramco более двух лет работала над условиями проведения IPO с инвестбанками, в том числе с Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, однако в конце прошлого года компания отложила планы размещения акций и сфокусировалась на покупке 70%-ной доли в нефтехимической компании SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) за $69 млрд.
По словам одного из источников, Saudi Aramco дождется завершения сделки по покупке SABIC, прежде чем проводить IPO.
Финальных решений не принято, и временные рамки проведения IPO Saudi Aramco могут меняться, отметил источник.
Власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году, когда представляли программу реорганизации экономики на срок до 2030 года. Тогда предполагалось, что Saudi Aramco получит листинг уже во втором полугодии 2018 года.
Саудовские власти рассчитывали привлечь $100 млрд за счет размещения 5%-ной доли Saudi Aramco, IPO которой стало бы крупнейшим в истории.
Наследный принц Мухаммед бен Салман заинтересован в проведении IPO Saudi Aramco не только на местной бирже, но и в Нью-Йорке. Его советники, однако, предупреждают, что такой шаг несет в себе риски, связанные с тем, что в этом случае компания может подпадать под юрисдикцию американского суда. Принц ранее заявлял, что IPO Saudi Aramco состоится в 2020-2021 годах.
Алиев и Лукашенко заявили о намерении укреплять азербайджано-белорусское сотрудничество
Армения на оккупированных территориях Азербайджана уничтожила памятники истории и архитектуры – I вице-президент Азербайджана
Азербайджан особое внимание уделяет производству боеприпасов – советник министра
Российские курорты получат часть туристов, отказавшихся от Грузии - Ростуризм
NASA запустило новейший космический корабль Orion для испытания системы аварийного спасения
Тбилиси и Прага вошли в пятерку самых популярных зарубежных направлений полетов россиян
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ИВ Геранбоя отбирает подрядчика на строительство жилого дома
КНР снимет ограничения для иностранцев на владение местными финкомпаниями на год раньше - Ли Кэцян
Талибы захватили уезд на севере Афганистана - СМИ
В Эфиопии после попытки переворота начали восстанавливать работу Интернета
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
При организационной поддержке «Norm Sement» состоялась первая в стране Международная конференция по бетонным технологиям
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США