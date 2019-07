Saudi Aramco возобновляет подготовку к проведению IPO - СМИ

Саудовская Аравия возобновляет подготовку к проведению IPO государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Saudi Aramco уже провела переговоры с группой инвестбанков, обсудив их потенциальные роли в размещении акций.

Детальное обсуждение подготовки к IPO ускорится позднее в этом году или в начале следующего года, отмечают источники.

Saudi Aramco более двух лет работала над условиями проведения IPO с инвестбанками, в том числе с Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, однако в конце прошлого года компания отложила планы размещения акций и сфокусировалась на покупке 70%-ной доли в нефтехимической компании SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) за $69 млрд.

По словам одного из источников, Saudi Aramco дождется завершения сделки по покупке SABIC, прежде чем проводить IPO.

Финальных решений не принято, и временные рамки проведения IPO Saudi Aramco могут меняться, отметил источник.

Власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году, когда представляли программу реорганизации экономики на срок до 2030 года. Тогда предполагалось, что Saudi Aramco получит листинг уже во втором полугодии 2018 года.

Саудовские власти рассчитывали привлечь $100 млрд за счет размещения 5%-ной доли Saudi Aramco, IPO которой стало бы крупнейшим в истории.

Наследный принц Мухаммед бен Салман заинтересован в проведении IPO Saudi Aramco не только на местной бирже, но и в Нью-Йорке. Его советники, однако, предупреждают, что такой шаг несет в себе риски, связанные с тем, что в этом случае компания может подпадать под юрисдикцию американского суда. Принц ранее заявлял, что IPO Saudi Aramco состоится в 2020-2021 годах.