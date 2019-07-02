Свыше 70 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок на выборах в Раду

В день выборов в Верховную Раду планируется привлечь более 72 тыс. полицейских для обеспечения общественной безопасности и порядка, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Всего, по его словам, в течение предвыборной кампании в полицию поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

"В основном жалобы связаны с незаконной агитацией - 1093 факта, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствиями осуществлению избирательного права - 48 фактов", - сказал замглавы Нацполиции.

В свою очередь заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе отметил, что с начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств: 48 уголовных связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 12 - это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.

Больше всего уголовных производств начато в Одесской (8) и Днепропетровской областях (7), а также Киеве (6).