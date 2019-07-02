АБР планирует в 2019-2023гг выделить Азербайджану до $900 млн

Азиатский банк развития (АБР) планирует в 2019-2023гг в рамках новой пятилетней стратегии выделить Азербайджану $900 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АБР.

"Суммарные средства, которые АБР планирует выделить Азербайджану в 2019-2023 годах, оцениваются в $900 млн. При этом спрос на суверенные займы со стороны Азербайджана оценивается в $800 млн», - отметили в АБР.

АБР в рамках предыдущей стратегии (2014-2018 гг – ИФ) утвердил предоставление Азербайджану кредитов и грантов на общую сумму $3,04 млрд.

Самыми крупными проектами, финансируемыми АБР в рамках предыдущей стратегии являлись "Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора" ($500 млн) и финансирование второго этапа проекта "Шах-Дениз" ($1,25 млрд).

Совет директоров АБР 25 июня 2019 года утвердил новую стратегию по Азербайджану. Новая стратегия включает в себя 3 стратегических приоритета: усиление развития частного сектора, повышения эффективности государственного сектора, совершенствование инфраструктуры и усиление человеческого капитала.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму $4,2 млрд.

А.Мамедов