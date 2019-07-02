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Дальнее зарубежье 02.07.2019 14:43

Выступающие за Brexit депутаты Европарламента повернулись спинами во время звучания гимна ЕС

Евродепутаты-сторонники Brexit публично повернулись спинами при звучании гимна Евросоюза в Европарламенте, передает во вторник британский телеканал Sky News.

По его данным, в преддверии заседания депутатов Европарламента перед ними музыканты исполнили гимн Европейского союза.

Во время исполнения гимна все депутаты встали, однако ряд парламентариев-сторонников Brexit демонстративно повернулись спинами к играющим музыкантам.

При этом евродепутаты-либералы пришли на заседание в желтых майках с надписями "Stop Brexit" (Остановите Brexit)

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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Тэги: ЕС, ЕВРОДЕПУТАТЫ, BREXIT, ПРОТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]