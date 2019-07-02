Выступающие за Brexit депутаты Европарламента повернулись спинами во время звучания гимна ЕС

Евродепутаты-сторонники Brexit публично повернулись спинами при звучании гимна Евросоюза в Европарламенте, передает во вторник британский телеканал Sky News.

По его данным, в преддверии заседания депутатов Европарламента перед ними музыканты исполнили гимн Европейского союза.

Во время исполнения гимна все депутаты встали, однако ряд парламентариев-сторонников Brexit демонстративно повернулись спинами к играющим музыкантам.

При этом евродепутаты-либералы пришли на заседание в желтых майках с надписями "Stop Brexit" (Остановите Brexit)

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.