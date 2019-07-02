Нарушение Ираном обязательств по СВПД создаст сложности для ЕС - глава МИД Ирландии

Евросоюзу будет сложно защитить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если Тегеран решит нарушить свои обязательства в рамках этой сделки, заявил во вторник на пресс-конференции в Москве глава МИД Ирландии Саймон Ковени.
"Европейский союз предпринимал коллективные усилия для того, чтобы защитить СВПД, несмотря на тот факт, что это было крайне сложно ввиду американской позиции. И все, что я могу сказать, заключается в следующем: ЕС будет очень сложно, если Иран по какой-либо причине решит нарушить взятые на себя обязательства в соответствии с СВПД", - сказал Ковени по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам ирландского министра, "обязательства ЕС действительно очень серьезные". "Мы считаем, что важно сохранить соглашение. Это в интересах всех сторон", - отметил глава МИД Ирландии.
"Существуют безусловные разногласия между Ираном и ЕС. Тем не менее СВПД очень важное соглашение, мы его ценим и хотим защитить", - сказал Ковени.
"Мы работаем над тем, чтобы механизмы заработали для того, чтобы соглашение выжило. Но важно также, чтобы Иран понимал, что ему тоже предстоит сыграть роль для того, чтобы это соглашение заработало", - подчеркнул министр.
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