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Регион 02.07.2019 17:45

В Пекине сожалеют в связи с решением Ирана превысить лимит урана, допустимый по СВПД

Власти КНР выразили сожаление в связи с решением Тегерана превысить объем низкообогащенного урана в 300 кг, предусматривавшийся Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.

"Китай сожалеет о мерах, предпринятых Ираном, но в то же время ранее мы неоднократно подчеркивали, что максимальное давление США (на Иран - ИФ) - это главная причина нынешней обременительной напряженности", - сказал он.

"Мы призываем все стороны смотреть на этот вопрос с долговременной, всеобъемлющей перспективы, проявлять сдержанность и всем вместе сохранить СВПД, чтобы дальнейшей эскалации этой напряженной ситуации не было", - цитируют СМИ слова представителя МИД.

В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани обещал, что, если другие участники СВПД не будут выполнять свои обещания по противодействию санкциям в отношении Ирана, то страна превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой.

После превышения иранских лимитов низкообогащенного урана госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что ядерная сделка не должна позволить иранскому режиму обогащать уран на каком-либо любом уровне. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон воспринял с обеспокоенностью превышение Ираном порога запасов низкообогащенного урана и призвал Тегеран немедленно исправить это положение.

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Тэги: КИТАЙ, ИРАН, УРАН, СОЖАЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]