В Пекине сожалеют в связи с решением Ирана превысить лимит урана, допустимый по СВПД

Власти КНР выразили сожаление в связи с решением Тегерана превысить объем низкообогащенного урана в 300 кг, предусматривавшийся Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.
"Китай сожалеет о мерах, предпринятых Ираном, но в то же время ранее мы неоднократно подчеркивали, что максимальное давление США (на Иран - ИФ) - это главная причина нынешней обременительной напряженности", - сказал он.
"Мы призываем все стороны смотреть на этот вопрос с долговременной, всеобъемлющей перспективы, проявлять сдержанность и всем вместе сохранить СВПД, чтобы дальнейшей эскалации этой напряженной ситуации не было", - цитируют СМИ слова представителя МИД.
В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани обещал, что, если другие участники СВПД не будут выполнять свои обещания по противодействию санкциям в отношении Ирана, то страна превысит уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой.
После превышения иранских лимитов низкообогащенного урана госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что ядерная сделка не должна позволить иранскому режиму обогащать уран на каком-либо любом уровне. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон воспринял с обеспокоенностью превышение Ираном порога запасов низкообогащенного урана и призвал Тегеран немедленно исправить это положение.
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