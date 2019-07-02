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Финансы 02.07.2019 14:46

Банки и страховщики в Азербайджане в январе-мае 2019г увеличили налоговые платежи в бюджет на 48%

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана от банковского и страхового секторов в январе-мае 2019 года составили 180,2 млн манатов, что на 48,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

«В целом, за 5 месяцев текущего года налоговые поступления от ненефтяного сектора составили 2 млрд 166,3 млн манатов. Это на 16,1% больше аналогичного периода 2018 года», - сказали в министерстве.

По данным ведомства, налогоплательщики в сфере связи в отчетном периоде выплатили налогов на 129,4 млн манатов (рост на 40,6%).

Налоги от транспортной сферы составили 137,3 млн манатов (рост на 26,1%), сферы услуг - 343,9 млн манатов (рост на 22,6%), торговли – 238,1 млн манатов (рост на 13,3%), строительства – 342,9 млн манатов (рост на 9,6%), АПК – 3,1 млн манатов (рост на 6,1%), промышленности – 560,9 млн манатов (рост на 1,2%).

Министерство налогов в январе-мае 2019 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 3 млрд 139,3 млн манатов. План по налоговым перечислениям в госбюджет за пять месяцев Минналогов выполнило на 110,1%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАЛОГИ, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]