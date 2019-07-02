Алиев и Лукашенко заявили о намерении укреплять азербайджано-белорусское сотрудничество

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко в телефонном разговоре во вторник выразили уверенность в дальнейшем развитии двухстороннего сотрудничества, обменялись мнениями по перспективам их развития.
«Президент Алиев во вторник поздравил Лукашенко с проведением II Европейских игр в Минске на высоком уровне и с успехом белорусских спортсменов. Алиев также поздравил Лукашенко с Днем независимости и пожелал белорусскому народу прогресса и процветания», - сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства
Президент Беларуси выразил Алиеву признательность за поздравления.
«Президенты выразили уверенность в дальнейшем развитии двухстороннего сотрудничества, обменялись мнениями по перспективам их развития. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны», - подчеркивает пресс-служба президента.
Б.Рустамбеков
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