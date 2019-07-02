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Внешняя политика 02.07.2019 14:50

Алиев и Лукашенко заявили о намерении укреплять азербайджано-белорусское сотрудничество

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко в телефонном разговоре во вторник выразили уверенность в дальнейшем развитии двухстороннего сотрудничества, обменялись мнениями по перспективам их развития.

«Президент Алиев во вторник поздравил Лукашенко с проведением II Европейских игр в Минске на высоком уровне и с успехом белорусских спортсменов. Алиев также поздравил Лукашенко с Днем независимости и пожелал белорусскому народу прогресса и процветания», - сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства

Президент Беларуси выразил Алиеву признательность за поздравления.

«Президенты выразили уверенность в дальнейшем развитии двухстороннего сотрудничества, обменялись мнениями по перспективам их развития. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны», - подчеркивает пресс-служба президента.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ЛУКАШЕНКО, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]