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Это интересно 02.07.2019 15:03

NASA запустило новейший космический корабль Orion для испытания системы аварийного спасения

С пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида) во вторник осуществлен пуск новейшего американского космического корабля Orion для испытания его системы аварийного спасения, сообщило Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск тестовой версии корабля многоразового использования, который предназначен для полетов астронавтов в рамках миссии Artemis на Луну в 2024 году, а в перспективе и на Марс, осуществлен в беспилотном режиме.

Испытание продлится всего около трех минут. Через 55 секунд после старта ракеты-носителя с кораблем Orion на высоте около 9,5 км и скорости более 1300 км в час включатся все три двигателя системы аварийного спасения. Они уведут корабль в сторону от "аварийной" ракеты-носителя, роль которой выполняет первая ступень межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper, ранее стоявшей на вооружении ВВС США.

Спустя 27 секунд от корабля отделится обтекатель с двигателями системы аварийного спасения, и капсула начнет падение в Атлантику. Самая большая высота, на которую поднимется Orion, составит 13,4 км.

В ходе спуска с корабля будут сброшены 12 бортовых самописцев, которые помимо наземных станций также зафиксируют параметры работы всех его бортовых систем. На корабле установлено около 900 датчиков, в том числе сенсоры давления и температуры, а также микрофоны. Применение парашютной системы в ходе спуска не предусмотрено. В NASA отметили, что она ранее уже успешно прошла все необходимые испытания.

"Этот тест чрезвычайно важен, - сказал накануне менеджер программы Orion Марк Кирасич. - Наша система прерывания запуска является ключевым элементом безопасности космического корабля - она обеспечит защиту членов экипажа, которые летят на борту "Ориона" во время самой сложной части миссии, а именно фазы подъема".

Пилотируемый корабль Orion в перспективе предполагается выводить на орбиту разрабатываемой в США сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS). Планируется, что уже в 2020 году корабль Orion совершит свой первый беспилотный полет к Луне и за ее пределы в рамках миссии Artemis 1.

Корабль Orion является одной из трех составных частей программы NASA по осуществлению пилотируемых полетов на Луну наряду со сверхтяжелой ракетой-носителем SLS и орбитальной лунной станцией Gateway.

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Тэги: США, КОСМОС, ORION, ИСПЫТАНИЕ


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