В правительстве Эстонии идут дискуссии о выходе из ПАСЕ

В правящей коалиции Эстонии разделились мнения о возможном выходе страны из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после восстановления России.
"В последние дни завязалась дискуссия о том, стоит ли Эстонии состоять в ПАСЕ. Мы не должны отказываться от своего голоса и позиции. Это стало бы регрессом в развитии эстонского государства", - цитирует бывшего представителя Эстонии в ПАСЕ, вице-председателя правящей партии Центра, министра образования и науки Майлис Репс (Mailis Reps) пресс-служба министерства.
По словам Репс, "именно эта организация помогла бывшим советским государствам, в том числе Эстонии, перейти на демократический строй. Осмелюсь сказать, что благодаря поддержке ПАСЕ Эстония является столь развитым государством".
Дискуссия о возможном выходе Эстонии из ПАСЕ развязалась после возврата России права голоса в этой организации и в знак поддержки негодования Украины.
Так, в воскресенье совет уполномоченных правящей Консервативной народной партии заявил, что поставит вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы на голосование в парламенте.
"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет. Решение о том, продолжать или приостановить работу в Совете Европы, должно принимать не только правительство Эстонии, но и депутаты парламента", - говорится в заявлении совета.
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