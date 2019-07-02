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Дальнее зарубежье 02.07.2019 18:04

В правительстве Эстонии идут дискуссии о выходе из ПАСЕ

В правящей коалиции Эстонии разделились мнения о возможном выходе страны из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после восстановления России.

"В последние дни завязалась дискуссия о том, стоит ли Эстонии состоять в ПАСЕ. Мы не должны отказываться от своего голоса и позиции. Это стало бы регрессом в развитии эстонского государства", - цитирует бывшего представителя Эстонии в ПАСЕ, вице-председателя правящей партии Центра, министра образования и науки Майлис Репс (Mailis Reps) пресс-служба министерства.

По словам Репс, "именно эта организация помогла бывшим советским государствам, в том числе Эстонии, перейти на демократический строй. Осмелюсь сказать, что благодаря поддержке ПАСЕ Эстония является столь развитым государством".

Дискуссия о возможном выходе Эстонии из ПАСЕ развязалась после возврата России права голоса в этой организации и в знак поддержки негодования Украины.

Так, в воскресенье совет уполномоченных правящей Консервативной народной партии заявил, что поставит вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы на голосование в парламенте.

"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет. Решение о том, продолжать или приостановить работу в Совете Европы, должно принимать не только правительство Эстонии, но и депутаты парламента", - говорится в заявлении совета.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАСЕ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]