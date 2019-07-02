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ТЭК 02.07.2019 15:05

Обсуждаемая метрика эффективности сделки ОПЕК+ отражала бы излишек нефтяных запасов в 240 млн барр. - Фалих

Новая метрика эффективности сделки ОПЕК+, которая обсуждается министрами альянса, отражала бы излишек запасов в 240 млн баррелей, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Выступая перед заседанием ОПЕК+, он отметил, что министры всё ещё обсуждают, какую именно метрику лучше использовать для оценки уровня нефтяных запасов. "Для сравнения, используя наиболее реалистичный и репрезентативный период 2010-2014 гг., например, сегодняшние запасы были бы выше среднего уровня за эти годы на 240 млн баррелей", - сказал министр.

Фалих также отметил, что продление соглашения об ограничении добычи на 9 месяцев позволит предотвратить рост запасов в первом квартале 2020 года.

В настоящее время нефтяные запасы стран ОЭСР находятся на уровне 2,9 млрд баррелей и превышают средний пятилетний уровень на 25 млн баррелей.

Накануне Фалих отметил, что в качестве вариантов новых метрик рассматриваются средний пятилетний уровень запасов за 2010-2014 гг. и 2011-2015 гг.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]