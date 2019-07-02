Пресс-релиз

8 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится показ вебинар Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург) «Русская Америка».

Вторая Камчатская экспедиция под начальством капитана Витуса Беринга проложила путь для русских мореплавателей к далеким берегам Северной Америки. В 1799 году указом Павла I для освоения русских земель в Америке и на близлежащих островах было создано торговое объединение – Российско-Американская компания. О деятельности компании, владениях России на берегах Тихого океана, торговых и дипломатических связях с соседними государствами расскажут материалы из фонда Президентской библиотеки.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



