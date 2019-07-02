Пресс-релиз

9 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится показ вебинар Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург) «Русская Америка».
Вторая Камчатская экспедиция под начальством капитана Витуса Беринга проложила путь для русских мореплавателей к далеким берегам Северной Америки. В 1799 году указом Павла I для освоения русских земель в Америке и на близлежащих островах было создано торговое объединение – Российско-Американская компания. О деятельности компании, владениях России на берегах Тихого океана, торговых и дипломатических связях с соседними государствами расскажут материалы из фонда Президентской библиотеки.
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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