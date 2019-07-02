Денежная база в Азербайджане за I полугодие 2019г увеличилась на 8,7%, в июне – на 2%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 10 млрд 376,9 млн манатов на 28 июня 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 29 декабря 2018 года денежная база в Азербайджане составляла 9 млрд 545,7 млн манатов. Таким образом, денежная база за первое полугодие 2019 года увеличилась на 8,7%.

При этом в июне денежная база увеличилась на 204,5 млн манатов или на 2%.

В 2018 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,7%.

А. Мамедов