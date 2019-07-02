Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.027 GBR   2.1484 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.62 Brent 65.06 0.32

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.07.2019 15:36

Страны не-ОПЕК завершили встречу в узком составе и подписали соглашение о продлении сделки на 9 месяцев

Страны не-ОПЕК завершили встречу в узком составе и подписали соглашение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"Встреча ОПЕК+ закончилась, и мы подписали на 9 месяцев в тех же объёмах", - сказал он.

Согласно соглашению, страны не-ОПЕК должны сохранят сокращение добычи нефти на уровне 400 тыс. баррелей в сутки ниже данных октября 2018 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, КАЗАХСТАН, ПРОДЛЕНИЕ


Похожие новости


Токаев сообщил о поддержке Казахстаном инициативы о продлении соглашения ОПЕК+ до конца года Сделку ОПЕК+ надо продлять, но договориться будет тяжело - министр энергетики Казахстана Казахстан заверил комитет ОПЕК+ о намерении выполнить план по сокращению добычи нефти - Минэнерго Казахстан примет участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку в марте Казахстан согласен пропорционально снижать добычу с ОПЕК+, итоговое соглашение зависит от нескольких стран Добыча нефти Казахстана достигает 1,8 млн б/с, этот же уровень будет сохранен в среднем по году - министр энергетики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]