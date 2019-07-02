Страны не-ОПЕК завершили встречу в узком составе и подписали соглашение о продлении сделки на 9 месяцев

Страны не-ОПЕК завершили встречу в узком составе и подписали соглашение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.
"Встреча ОПЕК+ закончилась, и мы подписали на 9 месяцев в тех же объёмах", - сказал он.
Согласно соглашению, страны не-ОПЕК должны сохранят сокращение добычи нефти на уровне 400 тыс. баррелей в сутки ниже данных октября 2018 года.
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