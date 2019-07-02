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Регион 02.07.2019 15:40

Гражданам Ирана, арестованным по делу о шпионаже в пользу США, грозит смертный приговор, сообщают в судебной системе страны

Иранская прокуратура на фоне роста напряженности между Тегераном и Вашингтоном добивается вынесения смертного приговора нескольким подозреваемым, арестованным в прошлом году за шпионаж в пользу США в военных органах и структурах, занимающихся ядерными разработками, сообщают во вторник иранские СМИ.

Прокурор Тегерана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что некоторому числу подозреваемых, арестованных менее года назад, грозят смертные приговоры в военных трибуналах.

"Двое обвиняемых, которые не были военными, получили длительные сроки заключения", - добавил Эсмаили, не вдаваясь в подробности.

В августе 2018 года Иран заявил, что арестовал "десятки шпионов" в государственных органах, многие из которых имели двойное гражданство.

В прошлом месяце власти в Тегеране привели в исполнение смертный приговор в отношении предполагаемого агента ЦРУ США бывшего сотрудника центра авиации и космонавтики иранского Минобороны Джалала Хаджи Завара.

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Тэги: ИРАН, СУД, КАЗНЬ, ПЕРСПЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]