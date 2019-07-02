Гражданам Ирана, арестованным по делу о шпионаже в пользу США, грозит смертный приговор, сообщают в судебной системе страны

Иранская прокуратура на фоне роста напряженности между Тегераном и Вашингтоном добивается вынесения смертного приговора нескольким подозреваемым, арестованным в прошлом году за шпионаж в пользу США в военных органах и структурах, занимающихся ядерными разработками, сообщают во вторник иранские СМИ.
Прокурор Тегерана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что некоторому числу подозреваемых, арестованных менее года назад, грозят смертные приговоры в военных трибуналах.
"Двое обвиняемых, которые не были военными, получили длительные сроки заключения", - добавил Эсмаили, не вдаваясь в подробности.
В августе 2018 года Иран заявил, что арестовал "десятки шпионов" в государственных органах, многие из которых имели двойное гражданство.
В прошлом месяце власти в Тегеране привели в исполнение смертный приговор в отношении предполагаемого агента ЦРУ США бывшего сотрудника центра авиации и космонавтики иранского Минобороны Джалала Хаджи Завара.
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