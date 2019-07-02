Хартия ОПЕК+ предусматривает добровольные взносы участников, финансовых обязательств в ней нет

Хартия ОПЕК+ не содержит никаких финансовых обязательств, однако предполагает добровольные денежные взносы для стран-участниц соглашения, сообщил министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

"Хартия содержит положение о добровольных взносах, но нет никаких обязательств по финансам", - сказал он журналистам.