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ТЭК 02.07.2019 15:54

Хартия ОПЕК+ предусматривает добровольные взносы участников, финансовых обязательств в ней нет

Хартия ОПЕК+ не содержит никаких финансовых обязательств, однако предполагает добровольные денежные взносы для стран-участниц соглашения, сообщил министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

"Хартия содержит положение о добровольных взносах, но нет никаких обязательств по финансам", - сказал он журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ХАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]