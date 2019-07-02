Российские курорты получат часть туристов, отказавшихся от Грузии - Ростуризм

Часть российских туристов, отменивших свои поездки в Грузию после запрета на полеты авиакомпаний РФ в эту страну, отдохнет на отечественных курортах, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на форуме "Реки России".

"В Грузию больше всего едут неорганизованные туристы, организованных немного. У кого есть забронированные туры в Грузию до вступления указа в силу, они не спешат сдавать, меняют на другие направления, так как сезон отпусков, и все хотят отдохнуть. В первую очередь это Турция, Греция, Кипр и Юг России. Сложно сказать, какой процент", - сказала Догузова, отвечая на вопрос о том, куда едут туристы, отказавшиеся от Грузии.

Президент Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. Минтранс также запретил с 8 июля выполнять рейсы в Россию грузинским авиакомпаниям.

По данным Ростуризма, количество туристов, заключивших договоры на поездки в Грузию после 8 июля до конца 2019 года, составляет 3714 человек. В свою очередь, авиакомпании продали до конца года более 200 тыс. авиабилетов, из них 25 тыс. - с возвращением до 8 июля.