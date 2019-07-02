Российские курорты получат часть туристов, отказавшихся от Грузии - Ростуризм

Часть российских туристов, отменивших свои поездки в Грузию после запрета на полеты авиакомпаний РФ в эту страну, отдохнет на отечественных курортах, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на форуме "Реки России".
"В Грузию больше всего едут неорганизованные туристы, организованных немного. У кого есть забронированные туры в Грузию до вступления указа в силу, они не спешат сдавать, меняют на другие направления, так как сезон отпусков, и все хотят отдохнуть. В первую очередь это Турция, Греция, Кипр и Юг России. Сложно сказать, какой процент", - сказала Догузова, отвечая на вопрос о том, куда едут туристы, отказавшиеся от Грузии.
Президент Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. Минтранс также запретил с 8 июля выполнять рейсы в Россию грузинским авиакомпаниям.
По данным Ростуризма, количество туристов, заключивших договоры на поездки в Грузию после 8 июля до конца 2019 года, составляет 3714 человек. В свою очередь, авиакомпании продали до конца года более 200 тыс. авиабилетов, из них 25 тыс. - с возвращением до 8 июля.
Алиев и Лукашенко заявили о намерении укреплять азербайджано-белорусское сотрудничество
Армения на оккупированных территориях Азербайджана уничтожила памятники истории и архитектуры – I вице-президент Азербайджана
Азербайджан особое внимание уделяет производству боеприпасов – советник министра
Ведомства и нефтяные компании широко обсуждали продление сделки ОПЕК+, но РФ выполнит взятые обязательства - Новак
ТЕКСТ: Хартия сотрудничества стран-производителей нефти
Следующее заседание JMMC будет в сентябре в Абу-Даби в рамках Мирового нефтяного конгресса
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ИВ Геранбоя отбирает подрядчика на строительство жилого дома
КНР снимет ограничения для иностранцев на владение местными финкомпаниями на год раньше - Ли Кэцян
Талибы захватили уезд на севере Афганистана - СМИ
В Эфиопии после попытки переворота начали восстанавливать работу Интернета
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
При организационной поддержке «Norm Sement» состоялась первая в стране Международная конференция по бетонным технологиям
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США