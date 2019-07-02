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ТЭК 02.07.2019 16:10

Казахстан сохранит ежесуточную добычу нефти на уровне 1,86 млн баррелей в рамках продления сделки ОПЕК+ - Минэнерго

Добыча нефти в Казахстане составит 1,86 млн баррелей в сутки в рамках продления сделки ОПЕК+, сообщает министерство энергетики страны во вторник.

"Для Казахстана данное продление означает сохранение средней добычи на уровне, не превышающем 1,86 млн б/с", - говорится в сообщении Минэнерго.

Во вторник глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев принял участие в работе шестой министерской встречи стран-членов Соглашения о добровольном сокращении объёмов добычи стран ОПЕК+.

На встрече было решено продлить снижение совокупных объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки относительно уровня ноября 2018 года через продление соглашения ОПЕК+ на девять месяцев начиная с 1 июля 2019 года.

"Сохранение устойчивости мирового рынка нефти отвечает интересам Республики Казахстан, в экономике которой нефтяная отрасль играет существенную роль", - отмечают в ведомстве.

По данным Минэнерго, по итогам шести месяцев 2019 года среднесуточная добыча в Казахстане составила 1,79 млн баррелей в сутки.

"Тем самым Казахстан перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи перед ОПЕК+ на 70 тыс. баррелей в сутки. Соглашение ОПЕК+ ощутимо повлияло на рост нефтяных котировок и дало им возможность стабилизироваться в диапазоне $60-70 за баррель", - заявили в ведомстве.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК+, ДОБЫЧА, СОХРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]