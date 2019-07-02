Казахстан сохранит ежесуточную добычу нефти на уровне 1,86 млн баррелей в рамках продления сделки ОПЕК+ - Минэнерго

Добыча нефти в Казахстане составит 1,86 млн баррелей в сутки в рамках продления сделки ОПЕК+, сообщает министерство энергетики страны во вторник.

"Для Казахстана данное продление означает сохранение средней добычи на уровне, не превышающем 1,86 млн б/с", - говорится в сообщении Минэнерго.

Во вторник глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев принял участие в работе шестой министерской встречи стран-членов Соглашения о добровольном сокращении объёмов добычи стран ОПЕК+.

На встрече было решено продлить снижение совокупных объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки относительно уровня ноября 2018 года через продление соглашения ОПЕК+ на девять месяцев начиная с 1 июля 2019 года.

"Сохранение устойчивости мирового рынка нефти отвечает интересам Республики Казахстан, в экономике которой нефтяная отрасль играет существенную роль", - отмечают в ведомстве.

По данным Минэнерго, по итогам шести месяцев 2019 года среднесуточная добыча в Казахстане составила 1,79 млн баррелей в сутки.

"Тем самым Казахстан перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи перед ОПЕК+ на 70 тыс. баррелей в сутки. Соглашение ОПЕК+ ощутимо повлияло на рост нефтяных котировок и дало им возможность стабилизироваться в диапазоне $60-70 за баррель", - заявили в ведомстве.