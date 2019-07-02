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ТЭК 02.07.2019 16:13

ОПЕК+ не приняла решение об изменении метрики запасов - министр Омана

ОПЕК+ не приняла решение об изменении метрики запасов, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщал, что ОПЕК+ рассмотрит другие метрики по запасам нефти. "Нас не устраивает в качестве метрики уровень превышения запасов по сравнению с пятилетним уровнем. (Рассматриваем - ИФ) 2010-2014 годы, 2011-2015 годы, мы еще продолжаем обсуждать это на техническом уровне", - сказал он.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия готова рассмотреть новые метрики эффективности соглашения ОПЕК+.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]