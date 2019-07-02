ОПЕК+ не приняла решение об изменении метрики запасов - министр Омана

ОПЕК+ не приняла решение об изменении метрики запасов, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщал, что ОПЕК+ рассмотрит другие метрики по запасам нефти. "Нас не устраивает в качестве метрики уровень превышения запасов по сравнению с пятилетним уровнем. (Рассматриваем - ИФ) 2010-2014 годы, 2011-2015 годы, мы еще продолжаем обсуждать это на техническом уровне", - сказал он.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия готова рассмотреть новые метрики эффективности соглашения ОПЕК+.