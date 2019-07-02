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ТЭК 02.07.2019 16:16

Хартия о сотрудничестве стран ОПЕК+ предполагает поддержку политики стран о долгосрочном использовании нефти

Подписанная 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК Хартия о сотрудничестве предполагает поддержку энергетической политики стран по долгосрочному использованию нефти как основного элемента мирового энергобаланса, говорится в документе, размещенном на сайте Минэнерго РФ.

"Поддерживать энергетическую политику стран, предполагающую долгосрочное использование нефти как основного элемента развивающегося мирового энергетического баланса, а также содействовать улучшению экологического реноме нефти", - говорится в документе.

Сама хартия носит добровольный характер и не предполагает каких-либо юридических обязательств. Любая страна-участница может выйти из хартии в любое время, уведомив сопредседателей министерской встречи

Документ также предполагает проведение министерской встречи стран ОПЕК+ минимум один раз в год, а встречу технических экспертов минимум дважды в год.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ХАРТИЯ, ОПЕК+, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]