Хартия о сотрудничестве стран ОПЕК+ предполагает поддержку политики стран о долгосрочном использовании нефти

Подписанная 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК Хартия о сотрудничестве предполагает поддержку энергетической политики стран по долгосрочному использованию нефти как основного элемента мирового энергобаланса, говорится в документе, размещенном на сайте Минэнерго РФ.

"Поддерживать энергетическую политику стран, предполагающую долгосрочное использование нефти как основного элемента развивающегося мирового энергетического баланса, а также содействовать улучшению экологического реноме нефти", - говорится в документе.

Сама хартия носит добровольный характер и не предполагает каких-либо юридических обязательств. Любая страна-участница может выйти из хартии в любое время, уведомив сопредседателей министерской встречи

Документ также предполагает проведение министерской встречи стран ОПЕК+ минимум один раз в год, а встречу технических экспертов минимум дважды в год.