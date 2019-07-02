Азербайджан сохранит ежесуточную добычу нефти на уровне 776 тыс. баррелей в рамках продления сделки ОПЕК+ - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане составит 776 тыс. баррелей в сутки в рамках продления сделки ОПЕК+, сообщает министерство энергетики страны во вторник.

"Страны ОПЕК+ на заседании во вторник в Вене приняли решение о продлении до 31 марта 2020 года сделки по сокращению добычи нефти. При этом квота Азербайджана останется без изменений в соответствии с решением, принятым в декабре 2018 года», - отмечается в сообщении Минэнерго.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года.

В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане январе-мае 2019 года составил 771,2 тыс. баррелей.

В 2018 году Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.

Н.Аббасова