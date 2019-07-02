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ТЭК 02.07.2019 16:17

Азербайджан сохранит ежесуточную добычу нефти на уровне 776 тыс. баррелей в рамках продления сделки ОПЕК+ - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане составит 776 тыс. баррелей в сутки в рамках продления сделки ОПЕК+, сообщает министерство энергетики страны во вторник.

"Страны ОПЕК+ на заседании во вторник в Вене приняли решение о продлении до 31 марта 2020 года сделки по сокращению добычи нефти. При этом квота Азербайджана останется без изменений в соответствии с решением, принятым в декабре 2018 года», - отмечается в сообщении Минэнерго.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года.

В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане январе-мае 2019 года составил 771,2 тыс. баррелей.

В 2018 году Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК+, ДОБЫЧА, СОХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]