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ТЭК 02.07.2019 16:30

Министры ОПЕК+ не приняли решения об изменении метрики запасов для оценки эффективности сделки

Нефтяные министры стран ОПЕК+ на сегодняшнем заседании не приняли решения об изменении метрики запасов нефти, по которой оценивается эффективность сделки по ограничению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи.

Выступая перед заседанием ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что министры всё ещё обсуждают, какую именно метрику лучше использовать для оценки уровня нефтяных запасов. "Для сравнения, используя наиболее реалистичный и репрезентативный период 2010-2014 гг., например, сегодняшние запасы были бы выше среднего уровня за эти годы на 240 млн баррелей", - сказал министр, отметив, что по методике, используемой сейчас запасы превышают 5-летний уровень на 25 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СОГЛАШЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]