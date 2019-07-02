Министры ОПЕК+ не приняли решения об изменении метрики запасов для оценки эффективности сделки

Нефтяные министры стран ОПЕК+ на сегодняшнем заседании не приняли решения об изменении метрики запасов нефти, по которой оценивается эффективность сделки по ограничению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи.

Выступая перед заседанием ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что министры всё ещё обсуждают, какую именно метрику лучше использовать для оценки уровня нефтяных запасов. "Для сравнения, используя наиболее реалистичный и репрезентативный период 2010-2014 гг., например, сегодняшние запасы были бы выше среднего уровня за эти годы на 240 млн баррелей", - сказал министр, отметив, что по методике, используемой сейчас запасы превышают 5-летний уровень на 25 млн баррелей.