Полиция Украины разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина

Полиция Украины изъяла 400 кг кокаина на сумму $60 млн, разоблачив деятельность международного синдиката, поставляющего наркотики из Латинской Америки в Западную Европу.

Как рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге во вторник, изначально были задержаны трое граждан Украины, затем были задержаны граждане Нидерландов и Великобритании.