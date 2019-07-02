Продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев отвечает интересам Азербайджана – глава Минэнерго

Продление странами ОПЕК+ сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев - до конца марта 2020 года полностью отвечает интересам Азербайджана, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, комментируя итоги министерской встречи в Вене.

"Азербайджан также присоединился к решению о продлении сделки по сокращению добычи нефти до конца первого квартала 2020 года. Это важное решение для обеспечения баланса на рынке в период продолжающихся экономических и геополитических неопределенностей. Присоединение Азербайджана к этому процессу и подписание "Декларации о сотрудничестве" полностью отвечают интересам нашей страны", - заявил Шахбазов, слова которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Министр также подчеркнул, что страны ОПЕК+ своим решением "в очередной раз продемонстрировали солидарность против рисков".

Комментируя подписание 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК Хартии о сотрудничестве, Шахбазов отметил, что этот документ позволит организованно прилагать усилия по балансировке нефтяного рынка. «Хартия, как механизм долгосрочного сотрудничества, обеспечит защиту интересов производителей нефти и устойчивую поддержку нефтяной промышленности», - заявил он.

По данным Минэнерго, исполнение «Декларации о сотрудничестве» планируется с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года. Квоты стран ОПЕК+, установленные соглашением от 7 декабря 2018 года, остаются неизменными: страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с.

В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан обязался с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей. Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане январе-мае 2019 года составил 771,2 тыс. баррелей. В 2018 году Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.

Н.Аббасова